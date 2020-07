Après un premier stage qui s’est déroulé à l’hôtel Aero 44 à Charleroi, l’équipe Circus Wanty Gobert s’est retrouvée en province de Liège pour continuer sa préparation. Direction Bronromme, non loin de Spa, pour entamer cette deuxième période d’entraînement.

La crise du coronavirus étant passée par là, et le déconfinement qui en a découlé, les coureurs de l’équipe Circus Wanty Gobert se sont rejoints afin de s’entraîner ensemble. « Quand on peut être entouré de pros comme ici, ça nous fait du bien et ça nous tire vers le haut aussi », explique Ludwig De Winter, coureur de l’équipe. Pendant deux mois, il était impossible de rouler à plusieurs. Les déplacements étant limités, il était aussi compliqué de venir chercher certains types de dénivelés. Comme l’explique Ludwig De Winter, ce stage leur a permis de revenir dans les Ardennes, région dans laquelle les coureurs viennent travailler régulièrement.

Au programme du lundi 20 juillet, une session de 155 kilomètres mêlant de belles côtes ardennaises et divers entraînements.