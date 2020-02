Les plus grands sprinteurs de la planète (à l'exception d'Elia Viviani) participent à l'UAE Tour cette semaine. L'occasion de comparer les rapports de force entre les hommes les plus rapides du monde qui ont bousculé la hiérarchie la saison dernière rangeant les Marcel Kittel, Mark Cavendish et André Greipel définitivement au placard. Caleb Ewan

Le coureur Australien a rejoint Lotto-Soudal il y a un an à la suite d’une saison 2018 particulièrement frustrante. Et Caleb Ewan n’a pas eu à regretter son choix puisqu’il a découvert, grâce à l’équipe belge, le Tour de France.

(...)