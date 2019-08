Kobe Goossens va passer pro au sein de l'équipe cycliste belge Lotto Soudal. Le Belge de 23 ans a paraphé un contrat de deux ans, pour les saisons 2020 et 2021, a annoncé la formation WorldTour jeudi.

Goossens, qui arrive en provenance de l'équipe espoir de Lotto Soudal, a fait ses débuts dans le cyclocross avant de se consacrer pleinement à la route à partir de 2018. Doté de qualités lorsque la route s'élève, il a remporté le classement final du Tour du Jura après avoir enlevé la première des deux étapes. Il a aussi terminé 3e du Circuit des Ardennes.

"Les courses avec du dénivelé me conviennent bien et j'espère encore progresser dans ce domaine", a déclaré Goossens sur le site de son équipe. "Comme Thomas De Gendt, j'aime attaquer. J'ai une préférence pour les grands tours et les courses à étapes comme Paris-Nice et le Dauphiné, ce sont celles qui me passionnent et lors desquelles j'espère signer de bons résultats à l'avenir. Comme beaucoup d'autres cyclistes, mon rêve ultime est évidemment le Tour de France."

Il s'agit du troisième transfert entrant officiel pour la formation belge après ceux de Philippe Gilbert et John Degenkolb. Dans le sens inverse, Victor Campenaerts, Tiesj Benoot et Lawrence Naesen quitteront la formation de la loterie nationale à la fin de la saison.