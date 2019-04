Julian Alaphilippe est en fin de contrat et très convoité.



Ainsi, Total-Direct Énergie lui aurait fait une offre. Le manager Jean-René Bernaudeau, qui bénéficie avec l’arrivée de Total d’un budget en hausse et veut rejoindre le WorldTour, lui aurait proposé un salaire annuel de 4 millions €, sans doute le triple de ce qu’il perçoit chez Deceuninck-Quick Step. Patrick Lefevere sait qu’il devra faire un gros effort pour conserver son coureur. "Je n’ai pas programmé d’agenda pour étudier mon futur, je veux d’abord en finir avec les classiques avant d’y songer", disait vendredi Alaphilippe.





"J'ai été au bout du bout"

C’est un Julian Alaphilippe épuisé, mais heureux, qui est venu analyser sa course, une demi-heure après l’arrivée.

"Je n’ai aucun regret car j’étais totalement vidé", disait le Français. "J’ai été au bout du bout, cela faisait longtemps que je n’avais pas fini une course dans cet état-là. Je me sens épuisé et quand même satisfait de ma course. On a tout donné. Nous avons pris nos responsabilités, peut-être même un peu trop, alors qu’on n’avait ni la pression, ni l’obligation de le faire. Patrick Lefevere nous avait dit que, quoi qu’il arrive, notre printemps était réussi, cela aurait été la cerise sur le gâteau."

Le n°1 mondial explique pourquoi il n’a pas hésité à rouler devant, assez loin de l’arrivée.

"C’était mieux avec les routes mouillées et ce vent de côté qui a cassé le peloton plusieurs fois", poursuivit Alaphilippe. "C’était une journée difficile. Cette météo, ce n’était pas ce que je préfère, mais j’étais là dans le final. J’avais senti depuis un moment, tôt dans la course même, que ce serait dur. J’étais usé, j’étais moins explosif, plus fatigué et la météo n’a rien arrangé. Je savais que le juge de paix serait la Roche-aux-Faucons. Il m’a manqué quelques mètres pour être avec les meilleurs."

Beau joueur, le coureur de Deceunink-Quick Step a tenu à saluer le vainqueur.

"Je suis content pour Jakob Fuglsang qui mérite ce succès après de nombreux duels avec moi", sourit Julian Alaphilippe. "Ce parcours lui convenait mieux que celui de la Flèche. Moi, j’espère que je reviendrai un jour pour gagner."

Avant cela, il tient à mettre en évidence son début de saison.

"Personnellement, je suis aussi heureux de mon printemps, j’en suis très fier", disait-il. "Ma première partie de saison a été vraiment incroyable. Quand, je vois tout ce que j’ai réussi. C’est l’heure de récupérer et de profiter. Car, depuis l’Argentine et la Colombie, je n’ai pas arrêté, je vais débrancher, après, je vais en stage altitude à Livigno pour préparer le Tour et avant, le Dauphiné."

Le coéquipier de Philippe Gilbert n’a aucun regret. "J’ai un peu de mal à réaliser tout ce que j’ai fait, on a tendance à banaliser et à penser que c’est nul que je n’ai pas gagné, mais j’ai quand même remporté trois classiques, les Strade Bianche, Milan-Sanremo et la Flèche. J’ai gagné tout ce que je voulais gagner. Beaucoup de gens auraient aimé réussir ce début de saison."