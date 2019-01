Le Belge est au coeur d'une polémique en Amérique du Sud.

Iljo Keisse est au milieu d'une polémique dont il se serait bien passé. Le Belge fait l'objet d'une plainte d'une serveuse argentine pour un comportement déplacé envers elle.

Pour le média Telesol, la jeune femme s'est exprimée en déclarant qu'elle avait senti le coureur la toucher lors d'une petite séance photo. Naïvement, elle pensait qu'il l'avait fait par accident. Ce n'est qu'en voyant la photo après coup qu'elle a porté plainte pour agression sexuelle.

Sur le cliché, on aperçoit Keisse mimer un acte sexuel alors qu'il est placé derrière la serveuse. La scène remonte à vendredi passé.

"Je suis très fâchée par ce qui s'est passé. Ils m'ont manqué de respect", a-t-elle expliqué. "Ils ne peuvent pas venir dans un autre pays et traiter les femmes de la sorte, comme si on était insignifiantes ou sans valeur. Nous sommes en Argentine et on ne peut pas faire ce que l'on veut. J'espère qu'ils vont le sanctionner."

Pour le moment, ni l'équipe, ni le coureur n'ont réagi.