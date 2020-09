Le Slovène, une semaine après sa victoire au Tour a encore faim de victoires.





Une semaine très exactement après avoir célébré sa victoire dans le Tour de France lors de la dernière étape des Champs Élysées, Tadej Pogacar s’aligne sur les championnats du monde avec de grandes ambitions. Le Slovène pourrait devenir le sixième coureur seulement à revêtir le maillot jaune et le maillot arc-en-ciel la même année après Georges Speicher (1933), Louison Bobet (1954), Eddy Merckx (1971 et 1974), Stephen Roche (1987) et Greg Lemond (1989). Mais le titre n’est pas acquis et plusieurs inconnues entourent le Mondial de Tadej Pogacar.