Remco Evenepoel est un phénomène. A 20 ans à peine, le jeune Brabançon possède déjà un palmarès à faire pâlir d'envie des professionnels accomplis. Souvent considéré comme le nouveau Eddy Merckx, un autre jeune coureur belge casse la baraque dans sa catégorie, Cian Uijjtdebroeks. Le jeune coureur, habitant à Hannut a remporté sa première course dans la catégorie junior, Kuurne-Bruxelles-Kuurne, à seulement 17 ans. Il aurait sans doute encore fait parlé de lui si la saison n'avait pas été interrompue en raison de la crise du coronavirus. Au point même que le jeune Belge soit (déjà) considéré comme le successeur d'Evenepoel.

"Cian est une version améliorée de Remco Evenepoel, il réalise des choses que je n'avais vu", a expliqué Jef Robert, le président du club Acrog-Tormans, qui a eu les deux coureurs sous son aile, au site spécialisé Wielerflits. "Son sprint est son seul point faible mais en contre-la-montre et pour grimper, il n'a pas d'égal. Il a le potentiel mais il doit encore percer au plus haut niveau naturellement."

Une phrase forte qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Evenepoel a réagi sur les réseaux sociaux aux déclarations de son ancien mentor chez les jeunes : "S'il réalise le doublé aux championnats de Belgique, à l'Euro et aux championnats du monde (dans la catégorie junior, NdlR), alors nous pourrons discuter ! Et il doit remporter l'Euro avec au moins 10 minutes d'avance !", a expliqué le coureur de Schepdaal en référence à sa victoire sur l'Euro junior 2018 en République tchèque lors duquel il s'était imposé avec 9'44" d'avance sur son plus proche poursuivant.

Quoiqu'il en soit, et alors qu'il n'est qu'en première année junior, Cian Uijtdebroeks attire déjà les plus grandes formations du peloton. Selon Wielerflits, Deceuninck-Quick Step, Jumbo-Visma et Sunweb ont déjà sonné à la porte du jeune garçon de 17 ans.