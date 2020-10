Un mercato cycliste ne déroge pas aux lois de l’économie : c’est la dictature de l’offre et de la demande. Et il y a actuellement beaucoup de coureurs en quête d’un contrat…" Lâchée par un agent, l’analyse traduit la situation d’un peloton au sein duquel il y a embouteillage. La disparition de l’équipe CCC ou l’incertitude entourant l’avenir de l’équipe NTT ont placé de nombreux coureurs sur un marché qui apparaît saturé. À un peu plus de deux mois du terme de leur bail, huit de la bonne cinquantaine de coureurs belges évoluant au plus niveau sont ainsi toujours sans certitudes pour 2021.

Sander Armée (34 ans - Lotto-Soudal)

Vainqueur d’une étape du Tour Poitou-Charentes fin août, le Louvaniste est toujours en négociations avec Lotto-Soudal, où il évolue depuis 2014. Une prolongation apparaît toutefois assez peu envisageable au regard de l’offre actuellement sur la table.