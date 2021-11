En marge de l’annonce d’un projet écologique auquel l’équipe Movistar est associée, la plantation de 1 000 arbres en Navarre, Alejandro Valverde a annoncé les grandes lignes de son programme 2022. Valverde aura 42 ans le 25 avril prochain. La veille, il aura normalement disputé Liège-Bastogne-Liège, la seconde classique ardennaise qui seront le premier temps fort de sa saison. S’il est déjà recordman des succès (cinq) à la Flèche wallonne, l’Espagnol peut encore égaler Eddy Merckx en enlevant une cinquième Doyenne.

Quelques jours plus tard, le 6 mai, le Murcian devrait être à Budapest pour prendre le départ du 105e Tour d’Italie. Six ans après sa première (et unique) participation au Giro (3e après avoir gagné une étape), le vétéran espagnol entend revenir sur le Giro à l’occasion de sa 21e et dernière saison. Le coureur de Movistar a déjà annoncé qu’il ne voulait plus courir le Tour de France. En juillet, il s’était classé 21e, sans avoir vraiment pesé sur la course.

L’an prochain, le champion du monde 2018 compte doubler Giro et Vuelta, qu’il a enlevée en 2009. S’il prend le départ de ces deux grands tours, Alejandro Valverde portera à 32 le nombre de ses participations aux grands tours, soit deux de moins que le recordman du genre Matteo Tosatto. Déjà vainqueur d’une étape, au moins, au Tour, au Giro et à la Vuelta, Valverde espère toujours intégrer le cercle de ceux qui ont porté au moins un jour le maillot de leader de chacun des trois grands tours. Il lui faut pour cela s’emparer, au moins une journée, du rose du Tour d’Italie…