Le Belge ne s’est pas battu pour conserver son maillot jaune que porte désormais son coéquipier Roglic.

Étincelant depuis sa reprise de la compétition, autoritaire dans la conquête de ses succès et omniprésent dans les classements jusqu’à présent, Wout van Aert a montré un tout autre visage, ce jeudi, sur la cinquième étape. Il n’a pas tenté de défendre son maillot jaune. Une tunique dorée peu visible à l’arrivée, puisqu’elle était cachée par un survêtement noir portée par le champion de Belgique, qui veillait à éviter tout refroidissement au cœur du… gruppetto. Le Belge a levé le pied sur cette difficile étape ardéchoise et a terminé à plus de 24 minutes de Brandon McNulty à Saint-Sauveur-de-Montagut.

(...)