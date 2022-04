Toujours en Espagne où il mettait la main à la phase finale de sa préparation, Wout van Aert manquait ce jeudi à l’appel, alors que les six équipiers qui l’accompagneront sur les routes de Paris-Roubaix dimanche effectuaient la reconnaissance de la finale du tracé de la reine des classiques.

Pourtant, quelques heures plus tôt, l’équipe Jumbo-Visma avait confirmé la présence du Campinois sur les pavés du Nord. Privé du Tour des Flandres mais aussi de l’Amstel Gold Race après avoir été contaminé par la Covid-19, le champion de Belgique n’a plus couru depuis Gand-Wevelgem. Contraint à rester au repos complet et en quarantaine pendant huit jours, au moment du Ronde, il a ensuite repris à partir du mardi 5 avril lentement, mais sûrement, l’entraînement.

Van Aert est parti à Calpe, où il a travaillé son retour qui s’effectuera donc ce dimanche matin face au Palais impérial de Compiègne.

