Van Aert en est convaincu, le GP E3 "sera encore une grande course" Cyclisme03:08 Eric de Falleur © BELGA

Deuxième de la dernière édition, Wout Van Aert veut faire mieux dans une course qui lance sa campagne des classiques pavées.



Six jours après le triomphe de Jasper Stuyven sur la Via Roma de Sanremo, ce sont les monts et pavés des Flandres que les spécialistes des classiques vont trouver sous leurs roues ce vendredi. Après un an d’absence, le G.P. E3, désormais appelé E3 Saxo Bank Classic, revient dans la série des grandes épreuves flandriennes d’un jour.



