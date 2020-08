Le voilà enfin, le premier monument de la saison ! Avec quelques nouveautés puisque Milan-Sanremo se dispute un 8 août, dans la chaleur donc, mais aussi avec seulement six coureurs par équipes et sans quelques(certaines cotes ont été supprimées de la fin de parcours).Qu'à cela ne tienne, les favoris de la course sont toujours les mêmes puisqu'un match entre puncheurs et sprinters est de nouveau attendu. Et à ce petit jeu, le premier nom qui ressort est celui de Wout Van Aert, non seulement le puncheur le plus en forme au vu de ce qu'il a montré samedi dernier sur les Strade Bianche mais aussi un sprinter redoutable, passé tout proche de la victoire à Milan-Turin (3e derrière Démare et Ewan), en milieu de semaine.Mathieu van der Poel, Peter Sagan, Julian Alaphilippe, Philippe Gilbert et Michal Kwiatkowski pourraient, comme le leader de la Jumbo-Visma, animer l'ascension du Poggio. Caleb Ewan, Arnaud Démare, Sam Bennett, Fernando Gaviria et Elia Viviani, eux, tenteront de survivre au fil des difficultés pour se disputer la victoire au sprint.