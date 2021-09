La tâche de Sven Vanthourenhout, le sélectionneur national était très compliquée tant les candidats étaient nombreux pour participer aux championnats du monde en Belgique alors qu'il n'y a que huit places disponibles.

L'ancien cyclo-crossman a annoncé sa sélection ce lundi matin. Ce n'est pas une surprise, Wout Van Aert en sera le leader unique. Il sera entouré de Remco Evenepoel, Tiesj Benoot, Yves Lampaert, Victor Campenaerts, Tim Declercq, Jasper Stuyven et Dylan Teuns.

"Evenepoel a bien travaillé depuis les JO, mais nous n'avons pas changé le plan : Van Aert reste le leader unique. Remco en est conscient", a expliqué Vanthourenhout, "Je ne vais pas non plus lui demander de rouler les 100 premiers kilomètres en tête mais le but est d'avoir le plus de coureurs dans le final."

En revanche, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Tim Merlier, Gianni Vermeersch et Tim Wellens font partie des réservistes.

Pour le contre-la-montre, les deux places ont été attribuées à Remco Evenepoel et Wout Van Aert. Le Brabançon va donc doubler les deux épreuves tout comme à l'Euro disputé cette semaine.

Les sélections pour les dames et les différents catégories d'âge ont également été dévoilées.