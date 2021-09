Si on voulait tomber dans la caricature et forcer le trait sur les enseignements à tirer du chrono par équipe tracé mardi au pays de Galles et déboulant dans le superbe jardin botanique national, on pourrait écrire qu’un Wout Van Aert valait, sur cette troisième étape du Tour de Grande-Bretagne, deux coureurs de chez Deceuninck - Quick-Step. Le raccourci est évidemment bien trop grossier, mais la performance réalisée mardi par l’Anversois apporte une nouvelle preuve de son état de forme étincelant. (...)