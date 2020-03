Sept mois après avoir vécu l’enfer au Tour de France, le Campinois est de retour.

Comme si de rien n’était ou presque. Plus de sept mois après sa terrible blessure encourue dans le chrono du Tour de France, à Pau, Wout van Aert a disputé ce samedi sa première course sur route.

Au vu de sa prestation sur les routes flandriennes, on peut d’ores et déjà considérer que le Campinois n’a plus aucune séquelle de sa grave blessure à la hanche droite.

(...)