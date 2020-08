Le récent vainqueur des Strade Bianche et de Sanremo s’est à nouveau imposé !

L’an passé, en remportant les Strade Bianche et Milan-Sanremo, tout en décrochant ici et là d’autres succès, Julian Alaphilippe avait posé les bases d’une saison extraordinaire. Avec de nombreux autres succès, comme à la Flèche Wallonne, mais aussi avec sa chevauchée fantastique sur le Tour de France. Wout Van Aert épouse de plus en plus la même trajectoire que le Français, qu’il a devancé samedi dernier, sur la Via Roma. Le Belge a succédé au Français au palmarès des deux classiques italiennes.