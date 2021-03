Même s’il y eut depuis lors Tom Boonen et ses emballages ravageurs, ou son ami Gert Steegmans, on peut considérer que la Belgique n’a plus connu de véritable grand sprinter depuis Tom Steels. Jusqu’à ce qu’apparaisse il y a un peu moins de deux ans… Wout Van Aert.

Pourtant, le Campinois est évidemment bien plus qu’un sprinter, comme Tornado Tom autrefois, mais il incarne le renouveau dans notre pays d’une spécialité que quatre autres coureurs, au moins, peuvent relancer. Petit passage en revue des Belges les plus rapides du moment.

Wout Van Aert (Jumbo-Visma, 26 ans) : Vainqueur dans cet exercice de trois étapes du Tour de France et de deux du Dauphiné, le Campinois s’est découvert sprinter sur le tard. Sa pointe de vitesse n’est qu’une des multiples armes dont il dispose.