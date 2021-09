Dans un pays où la classe et l’élégance relèvent de l’art de vivre, Wout van Aert a signé un retour à la compétition que le très nombreux public présent sur la montée finale de Bodmin aura apprécié. Un peu plus de cinq semaines après avoir conclu sa campagne olympique par une sixième place sur le chrono de Tokyo, le champion de Belgique s’est imposé au sprint dimanche sur la première étape du Tour de Grande-Bretagne dont il a pris la tête du classement général.

"La journée a été plutôt assez tranquille et contrôlée mais le final bien plus intense, commentait le coureur de chez Jumbo-Visma. Il était important d’aborder le dernier kilomètre musclé en bonne position pour pouvoir ensuite avoir le juste timing au moment de produire son effort. Je me suis calé dans la roue d’Alaphilippe avant de le déborder au bon moment."