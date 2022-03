Pour le classement général, Roglic réalise une opération en or puisque le trio a coupé la ligne avec 19 secondes sur Pierre Latour et 22 secondes sur le peloton avec quasiment l'ensemble des favoris.

On s'attendait à un sprint en petit comité lors de la 1ère étape de Paris-Nice mais l'équipe Jumbo-Visma en décidé autrement ! L'équipe néerlandaise a réalisé un incroyable triplé sur cette étape inaugurale. Christophe Laporte a coupé la ligne juste devant ses deux équipiers, Wout Van Aert et Primoz Roglic. Jumbo-Visma a fait explosé la course dans la côte de Breuil-Bois-Robert et les trois coureurs sont partis seuls. Personne n'a pu les suivre et forcément ils ont collaboré jusqu'à l'arrivée. Les trois hommes se sont concertés et c'est finalement le Français qui a pu couper la ligne en premier devant ses deux leaders.