Le Belge qui est sur le point de reprendre la compétition sera également leader sur les classiques flandriennes.

Jumbo-Visma a présenté son effectif pour la prochaine saison ce vednredi à Amsterdam. Les Néerlandais en ont profité pour dévoiler une première partie des sélections pour les différents grands tours.

La première information majeure est que le sprinteur Dylan Groenewegen fera l'impasse sur la Grande Boucle pour se concentrer sur le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne l'an prochain.

Cela pourrait avoir une influence sur les ambitions de notre compatriote Wout Van Aert. L'Anversois, qui reprendra la compétition le 27 décembre prochain au cyclo-cross de Loenhout, sera lui bien présent au grand départ de Nice en juillet. En l'absence, de son sprinteur, Van Aert pourrait recevoir plus de libertés dans les arrivées massives et ainsi viser le maillot vert du classement par points. Il avait déjà révélé à Sporza, plus tôt dans la semaine que "le maillot vert pourrait constituer un objectif dans le futur."

Pour le reste, Jumbo-Visma alignera une très grosse équipe sur le Tour de France : Primoz Roglic, vainqueur de la dernière Vuelta, Tom Dumoulin, arrivé de Sunweb cet hiver et deuxième de la Grande Boucle en 2018 ainsi que Steven Kruijswijk, monté sur le podium sur les Champs Élysées il y a quelques mois seront tous les trois alignés. Ce dernier devrait se sacrifier pour Roglic ainsi que Dumoulin et pouvoir jouer sa carte personnelle sur le Tour d'Espagne.

Outre Van Aert, ces trois leaders devraient être accompagnés d'un autre belge, Laurens De Plus très en vue sur la dernière Grande Boucle au service de Kruijswijk mais aussi de Robert Gesink, Sepp Kuss et Tony Martin. Pas de George Bennett, qui sera leader sur le Tour d'Italie.

Voila l'équipe Ineos prévenue...