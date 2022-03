On a beau dire et répéter qu’une hirondelle ne fait pas le printemps, l’officialisation jeudi soir de la participation de Mathieu van der Poel à À travers la Flandre (30 mars) et au Tour des Flandres (3 avril) a soudainement accéléré chez tous les amateurs de classiques le bourgeonnement d’une fébrile impatience.