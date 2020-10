Serait-ce les impeccables tapis verts des inombrables cimetières militaires de la région qui auraient donné à Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel l’envie soudaine de transformer la finale de Gand-Wevelgem en une interminable partie de poker menteur ? Ou est-ce l’étrange temporalité d’une course des éventails disputée à une saison où les deux hommes ont davantage l’habitude de se défier dans les labourés que sur les pavés qui leur a fait oublier que la bataille pour la victoire ne se résumait pas, sur ce terrain, nécessairement à un duel ? Toujours est-il que les deux grands favoris d’une campagne flandrienne amputée de Paris-Roubaix ont entamé dimanche une impitoyable guerre des nerfs au milieu des anciennes tranchées de la Première Guerre mondiale et dont le seul vainqueur aura été... le Danois Mads Pedersen, le plus opportuniste d’un groupe d’une dizaine de favoris.

(...)