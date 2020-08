L'équipe cycliste française AG2R La Mondiale a annoncé lundi la venue de Greg Van Avermaet . Le Belge, champion olympique et actuellement chez CCC, a paraphé un contrat de trois ans, à compter du 1er janvier 2021, en faveur de la formation où évoluent déjà les Belges Oliver et Lawrence Naesen ainsi que Stijn Vandenbergh. 'GVA', 35 ans, rejoint AG2R La Mondiale avec l'ambition d'ajouter des classiques à son palmarès. "Je suis heureux et motivé d'entamer une nouvelle aventure. Je viens de passer dix belles années dans les structures de Jim Ochowicz et je me lance dans un nouveau challenge", a déclaré celui qui aura porté le maillot BMC pendant 8 saisons puis celui de CCC en 2019 et 2020.Vainqueur de Paris-Roubaix, du Circuit Het Nieuwsblad, de Gand-Wevelgem, du GP de Montréal mais aussi de deux étapes du Tour de France, Van Avermaet a toujours faim de succès. "La perspective de travailler avec mon ami Oliver Naesen, avec pour but de gagner des classiques, est particulièrement excitante. Mon objectif est toujours le même : remporter des courses comme le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, des étapes du Tour de France ou porter le maillot jaune le plus longtemps possible."La formation française, qui s'appellera AG2R Citroën Team la saison prochaine, a aussi annoncé la venue pour trois saisons du Suisse Michaël Schär, 33 ans."C'est une belle satisfaction d'enregistrer les signatures de Greg Van Avermaet et Michaël Schär", a déclaré Vincent Lavenu, manager de l'équipe. "Greg est un grand champion, qui fait preuve d'une incroyable régularité au plus haut niveau. Son expérience, sa rigueur, sa force de travail seront importants dans notre projet de développement. Il sera un exemple pour tous nos jeunes coureurs. Sa complicité avec Oliver Naesen, son ami, avec qui il roule à l'entraînement parfois, sera un atout supplémentaire."Ces deux transferts marquent un tournant dans l'orientation de l'équipe, désormais davantage tournée sur les courses d'un jour que par le passé.Dans l'autre sens, le départ de Romain Bardet vers le Team Sunweb a été officialisé également.