Encore présent dans le groupe des favoris au pied de la Roche-aux-Faucons, Greg Van Avermaet a pourtant franchi la ligne d’arrivée du boulevard d’Avroy près de sept minutes (52e) après Jakob Fuglsang.

"La faute à une chute dans le dernier virage de la descente qui nous ramenait à Liège", soufflait le champion olympique de Rio. "Après avoir été logiquement distancé par les meilleurs grimpeurs dans la montée de l’ultime difficulté, j’avais poursuivi mon effort et appartenais à un groupe de poursuite. Michael Matthews a alors cru bon de me dépasser dans l’ultime courbe serrée, alors que je lui avais fait signe de ne pas me doubler car l’endroit était glissant et dangereux."

Touché superficiellement au coude et à la hanche, le coureur de chez CCC concluait donc son printemps des classiques sur une note amère.

"Je ne comprends pas pourquoi l’Australien a pris un tel risque, d’autant qu’il n’y avait plus rien à gagner mais soit… J’attendais évidemment plus de ce printemps sur lequel je ne compte que deux podiums (NdlR : 2e du Circuit Het Nieuwsblad et 3e du Grand Prix de l’E3). J’ai été régulier mais ce bilan est trop maigre. Je m’alignerai à partir de jeudi sur le Tour du Yorkshire avant de me préparer pour le Tour de France."