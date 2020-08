Van Avermaet a dû s'avouer vaincu face au duo basque d'Astana Gorka Izaguirre et Alex Aranburu. "Nous aurions peut-être pu l'emporter avec l'équipe. Mes équipiers m'ont fait rouler devant sous la pluie. Dans le final, j'espérais encore refaire le retard sur Izaguirre avec Ineos mais il a été très solide. Il mérite sa victoire et je suis content de ma troisième place."

Le champion olympique a démontré qu'il avait de bonnes jambes après une course difficile aux Strade Bianche samedi dernier. "Je ne suis pas encore totalement remis mais c'était un bon test. Les sensations sont bonnes. Ce rythme de course en plus ne peut être que bénéfique pour ma forme. J'ai besoin d'enchaîner les courses pour être au top de ma forme."

Samedi, le Flandrien de 35 ans sera un des favoris pour Milan-Sanremo, le premier monument de la saison. "Je suis en forme pour faire un bon résultat. J'espère que je serai dans un bon jour et que cela pourra me rapporter quelque chose."