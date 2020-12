La préparation des équipes professionnelles est chamboulée par le coronavirus. Cette situation, qui implique une plus délicate intégration des recrues, impacte directement Greg Van Avermaet. "C’est dommage qu’il n’y ait pas eu de stage en décembre car je suis nouveau dans la structure. C’est un grand changement pour moi car je n’avais connu que deux équipes auparavant", confesse le champion olympique. Même s’il effectue un grand plongeon dans l’inconnu, le vainqueur de Paris- Roubaix 2017 peut toutefois s’appuyer sur quelques éléments précieux dans l’optique de réussir son passage au sein de sa nouvelle équipe.

Oliver Naesen

Chez Ag2R Citroën, Greg Van Avermaet va retrouver son compagnon d’entraînement. "C’était une bonne chose pour moi qu’Oliver soit déjà dans l’équipe. Nous roulions déjà souvent ensemble lorsque je m’entraînais à la maison et maintenant nous allons courir avec le même maillot. Et je connais déjà un peu l’effectif en ayant roulé avec lui", se réjouit le Flamand. En signant pour l’équipe française, le champion olympique a également emmené sur son porte-bagages Michael Schär et Gijs Van Hoecke qui étaient ses équipiers chez CCC.

BMC