Greg Van Avermaet, Oliver Naesen et Gijs Van Hoecke ont effectué jeudi des tests de matériel sur les pavés de Paris-Roubaix. Les trois coureurs belges de chez AG2R-Citroën Team ont parcouru 87 kilomètres et traversé neuf secteurs dont Mons-en-Pévèle, Pont-Thibaut, Cysoing, Camphin, Carrefour de l'Arbre, Gruson et Hem.

"Je connaissais déjà les vélos BMC pour avoir déjà évolué avec ce cadre dans le passé, mais il était important de prendre certains repères avec les nouvelles roues et pneumatiques que nos équipementiers mettent à notre disposition, a commenté le champion olympique. Il pleuvait fort et les conditions étaient assez extrêmes mais c’était instructif."