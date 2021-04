Van Avermaet est ambitieux pour le Ronde: "J'ai une petite chance de les battre" Cyclisme Eric de Falleur © BELGA

L’outsider est arrivé en forme au bon moment. Et si c’était enfin son année ?



Greg Van Avermaet s’est entraîné sur le parcours, ce vendredi. "C’était un bon entraînement, ça fait du bien de forcer une fois pour ouvrir les jambes, disait le leader d’Ag2R-Citroën. Je me sens bien et j’ai fait une bonne course mercredi. Malheureusement, le groupe n’a pas été très collectif alors qu’on pouvait rouler pour la gagne. À Travers les Flandres n’est pas un monument, mais c’est une belle course à remporter."



(...)