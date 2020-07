La saison cycliste est sur le point de reprendre un peu partout en Europe mais le mercato cycliste est lui d'ores et déjà bien lancé. Notamment dans la formation AG2R La Mondiale, très active et qui devrait vivre une profonde transformation interne la saison prochaine.

Comme annoncé il y a quelques semaines, le leader de toujours, Romain Bardet devrait quitter les Terre et Ciel en fin de saison, probablement pour rejoindre Sunweb, qui se cherche un nouveau leader pour les grands tours suite au départ de Tom Dumoulin. Mais alors que l'on pensait que Pierre Latour allait remplacer l'Auvergnat au sommet de la hiérarchie de l'équipe française, l'ancien maillot blanc du Tour de France devrait lui aussi quitter AG2R pour rejoindre Total Direct Energie.

Au rayon des arrivées, on ne parle pas encore de potentiels remplaçants pour les deux grimpeurs français. Mais selon le quotidien L'Equipe, la venue de Greg Van Avermaet est envisagée. Le Belge, 35 ans, serait à la recherche d'une nouvelle équipe suite au retrait du sponsor CCC de l'équipe cycliste du même nom et aurait proposé ses services à la formation basée à Chambéry. Le champion olympique serait donc proche de rejoindre son grand ami Oliver Naesen avec qui il pourrait former un duo de choc sur les classiques flandriennes la saison prochaine.

D'autant que la formation de Vincent Lavenu roulera sur une nouvelle marque de cycle en 2021, à savoir BMC. Greg Van Avermaet roule sur un vélo du constructeur américano-suisse depuis son arrivée chez BMC en 2011 puis CCC en 2019.

Un argument de marque qui a sans doute encouragé notre compatriote à contacter la formation française.