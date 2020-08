Annoncé depuis quelques semaines déjà chez AG2R La Mondiale, Greg Van Avermaet roulera bien pour la formation française l’an prochain. Il emmène dans ses bagages son fidèle compagnon, Michael Schär. À 35 ans, le Belge quitte CCC et Jim Ochowicz après un mariage long de dix ans, commencé en 2011 chez BMC. Van Avermaet a attendu le plus longtemps possible mais le manager américain n’a visiblement pas réussi à trouver un nouveau partenaire pour remplacer le sponsor CCC la saison prochaine.

(...)