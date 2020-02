La saison dernière a démontré ce que beaucoup avaient imaginé avant son début. Chez CCC, tout, ou presque, allait reposer sur les épaules de Greg Van Avermaet et, en effet, tout en tenant son rang parmi les meilleurs coureurs mondiaux, le Belge se retrouva souvent esseulé aux avant-postes.Cela devrait changer cette année avec l’arrivée de Matteo Trentin dans sa formation. Fin 2019, le vainqueur du WorldTour 2017 occupait la 6e place du classement mondial UCI. Seuls Roglic, Alaphilippe, Fuglsang, Bernal et Valverde devançaient le Waeslandien, classé devant de nombreuses stars du peloton au terme d’une saison marquée par sa régularité, une fois encore. Malheureusement pour lui, Greg Van Avermaet n’a gagné l’an dernier "que" trois courses, une étape du Tour de Valence, une autre au Yorkshire et le Grand Prix de Montréal, la huitième classique de sa carrière.

À chaque fois, ou presque, présent là où on l’attendait, le Flandrien n’a pas assez marqué les esprits grâce à un succès de prestige ou une prestation hors-norme. Au point de ne pas être retenu parmi les cinq candidats à l’élection du Flandrien ou de n’avoir figuré qu’en 7e position au référendum du Vélo de Cristal, bien loin de compatriotes que Van Avermaet devance pourtant largement au classement mondial UCI.

À bientôt 35 ans (le 19 mai), Greg Van Avermaet entame sa quatorzième saison chez les pros. Il reste ambitieux et sera certainement un des principaux acteurs des mois à venir.



(...)