Greg Van Avermaet a remporté la 3e étape du Tour de Valence (2.1), vendredi, entre Quart de Poblet et Chera (191 km), en Espagne. Le champion olympique a devancé au sprint l'Italien Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) et l'Espagnol Luis Leon Sanchez (Astana).

Van Avermaet décroche sa première victoire sous le maillot de l'équipe CCC, qui a remplacé BMC dans le peloton. C'est la troisième victoire belge en 2019, après Jasper Philipsen (Down Under) et Tim Wellens (Majorque).

Le Waeslandien a bénfécié d'un gros travail de ses équipiers dans la finale d'une étape musclée.

"Le profil était musclé et je crois que tout le monde était un peu à sa limite, a commenté le champion olympique de Rio après sa victoire. Je me sentais très fort et ai lancé mon sprint de loin, mais je gardais tout de même un oeil sur Valverde qui est un des meilleurs coureurs du monde sur ce type d'arrivée. J'ai été placé idéalement par mes équipiers au pied de la dernière difficulté et ai lancé mon sprint de loin en espérant que personne ne pourrait me remonter. C'est évidemment super de commencer la saison comme cela. Il ne s'agit que de mon troisième jour de course en 2019. On s'entraîne beaucoup pendant plusieurs mois pour être compétitif dès la reprise et cela fait du bien au moral de constater que ces efforts paient!"