Dans l'état actuel des choses, le Tour de France 2021 se terminera le 25 juillet. Et la course en ligne des JO est prévue le même jour. Un décalage d'une semaine par rapport au programme initial de 2020 causé par la concurrence entre l'Euro de football et le grand départ de Copenhague, en 2021. Qui contraint donc la Grande Boucle à débuter une semaine plus tard. La solution évidente serait alors de modifier le calendrier olympique pour y placer les compétitions de cyclisme sur route une semaine plus tard, au lieu de les disputer dès le tout premier week-end des JO.



ASO étudie aussi la possibilité de repousser le grand départ de Copenhague d'un an. Si le flou persiste encore, une chose est sûre: Greg Van Avermaet est bien décidé à faire du lobbying pour éviter que la course olympique se déroule en même temps que l'arrivée du Tour sur les Champs-Elysées. "Je voudrais demander de tout faire pour éviter ça. Moi, je pourrais éventuellement abandonner le Tour pour aller défendre mes chances à Tokyo. Mais ce ne sera pas le cas de la plupart des meilleurs coureurs. Et les Jeux olympiques méritent d'avoir les meilleurs coureurs du monde au départ. Il est nécessaire de faire pression pour cela" a déclaré notre compatriote au Laatste Nieuws.