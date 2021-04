À 28 ans, Dylan Van Baarle n’est pas un habitué des podiums protocolaires. Avant de remporter À Travers la Flandre ce mercredi, il ne comptait que quatre succès chez les professionnels, dont le championnat des Pays-Bas contre la montre. Souvent cantonné au rôle d’équipier de luxe pour Bernal, Thomas, Carapaz ou autre sur les grands tours, le coureur d’Ineos a enfin su saisir sa chance sur une classique flamande.

Sur la semi-classique dessinée entre Roulers et Waregem, Van Baarle s’est imposé après un numéro en solitaire de 50 kilomètres. Sorti en costaud, le Néerlandais a fait forte impression. "Je me suis senti plutôt bien dès le début et c’est pour cela que j’ai demandé à mon équipier Hayter de durcir la course."

(...)