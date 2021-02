Près d’une heure et demie après le passage de la course masculine, le Bosberg a pris sa revanche. Car le dernier mont sur la route de Ninove a décanté l’épreuve féminine. La championne du monde Anna Van der Breggen a profité des dernières pentes et des derniers pavés de la treizième édition du Circuit Het Nieuwsblad féminin pour décrocher au forceps Lotte Kopecky (Liv Racing) et Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo). Puis au terme d’un solo dont elle a le secret, la Néerlandaise a remporté une course qui revêtait une importance toute particulière puisqu’elle marquait le coup d’envoi de la saison féminine. "Je suis vraiment contente, bien sûr, car c’est la meilleure façon de commencer la saison", s’est réjouie Anna Van der Breggen après l’arrivée.