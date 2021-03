Sur les hauteurs de Castelfidardo, où la pluie et le vent refroidissaient un peu plus encore l’atmosphère glaciale d’une cité s’apprêtant à se replonger dans le confinement dur, Mathieu van der Poel préféra le contact humide de l’asphalte aux bras de sa maman Corinne et de sa compagne Roxanne après avoir franchi en vainqueur la ligne d’arrivée d’une cinquième étape épique, au bout d’un solo de cinquante kilomètres (!).