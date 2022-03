Au moment où les forfaits s’accumulent, le Néerlandais semblerait enclin à effectuer son grand retour à la compétition dès ce samedi. C’est ce qu’affirment différentes sources proches du coureur. Son équipe, Alpecin-Fenix, ne souhaite pas confirmer l’information mais, depuis quelque temps, MVDP s’entraînerait d’arrache-pied et ne se plaindrait plus du dos qui le faisait tant souffrir depuis sa lourde chute survenue lors de la course de VTT aux Jeux olympiques.

Même si son entourage n’a pas encore communiqué sur le sujet, le retour à la compétition de van der Poel était attendu pour très bientôt, que ce soit à la Coppi e Bartali (du 22 au 26 mars), à A Travers La Flandre (30 mars) ou, au plus tard, au Tour des Flandres (3 avril). Sera-t-il finalement sur la ligne de départ à Milan ? Encore un peu de patience pour le savoir.