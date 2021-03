Dans cette période où tout nous semble parfois aussi froid qu’un frigo posé sur la banquise, le week-end d’ouverture de la saison cycliste belge aura agi sur les amateurs de vélo comme un gigantesque âtre dans lequel Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe sont venus déverser une bonne centaine de solides bûches de hêtre.

Au lendemain de l’attaque du champion du monde dans le Berendries, à trente-deux kilomètres de l’arrivée du Circuit Het Nieuwsblad, Mathieu van der Poel a dynamité Kuurne-Bruxelles-Kuurne dans le Kanarieberg, à un peu plus de 80 bornes de ce qui ne constituait que sa seconde course de la saison sur route, pour n’être repris par le peloton qu’à un kilomètre et demi de la ligne. Une double charge de panache qui a fait exploser le cœur de bien de fans. Ninove et Kuurne avaient beau sonner creux samedi et dimanche, le tempérament de ces coureurs a fait oublier le temps de deux après-midi que le cyclisme était un sport qui ne se vivait actuellement plus que derrière un écran…