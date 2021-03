Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a décroché sa 2e victoire dans la 56e édition de Tirreno-Adriatico (WorldTour) en s'imposant dimanche à Castelfidardo après un impressionnant raid solitaire d'une cinquantaine de kilomètres. Parti à 51 km de l'arrivée, le Néerlandais a fini l'étape épuisé avec 10 secondes d'avance sur le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), qui a fait fondre l'écart dans les cinq derniers kilomètres.

"J'étais complétement vidé dans les derniers kilomètres", a déclaré Mathieu van der Poel après la course. "On m'a dit que Pogacar revenait mais je n'arrivais même pas à écouter. Je voulais juste arriver le plus vite possible. Je suis content de ma victoire. J'ai attaqué de loin parce que j'avais froid. Je me sentais bien jusqu'à 20 km de l'arrivée", a ajouté MVDP, qui avait enlevé la 3e étape, quelques jours après sa victoire aux Strade Bianche.

Pogacar "heureux de creuser l'écart sur van Aert au général"

Revenu très fort dans les derniers kilomètres, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a fini 2e de la 5e étape de Tirreno-Adriatico, à 10 secondes du vainqueur, le Néerlandais Mathieu van der Poel. Le Slovène a conservé son maillot bleu de leader, qu'il a pris à Wout van Aert samedi à la suite de sa victoire dans la 4e étape.

"J'ai tenté ma chance quand j'ai vu que Van Aert souffrait, pour prendre plus de temps au général", a déclaré Pogacar après l'étape. "Je n'ai jamais pensé que je pourrais revenir aussi près de Van der Poel. Je suis super heureux de l'avance que j'ai sur Van Aert avant le contre-la-montre final", ajoute le vainqueur du Tour de France.

Au général, Pogacar compte 1:15 d'avance sur van Aert, 3e dimanche, et 3 minutes sur l'Espagnol Mikel Landa (Bahrain-Victorious), 9e dimanche.

Après une étape de plaine de 169 km entre Castelraimondo et Lido di Fermo lundi, la 56e édition de la Course des deux mers se terminera mardi par un contre-la-montre de 10,1 km à San Benedetto del Tronto mardi.