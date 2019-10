Les organisateurs viennent d’appendre que le champion du monde de cyclo-cross serait au départ ce dimanche à Marche-en-Famenne.

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour les organisateurs de la DH Famenne Ardenne Classic. Après l’annonce de la participation de Mike Teunissen, vainqueur de la première étape du dernier Tour de France et porteur du maillot jaune durant deux journées, ils ont reçu un appel de la formation Corendon-Circus leur signalant un changement dans la sélection pour la course de dimanche à Marche-en-Famenne.

Mathieu Van der Poel a en effet décidé de s’aligner sur l’épreuve wallonne et d’y clore sa fantastique saison sur route 2019. Le Néerlandais, vainqueur de la dernière édition de l’Amstel Gold Race et de la Flèche Brabançonne, avait été l’un des grands acteurs du printemps des classiques et l’un des principaux animateurs du dernier Mondial dans le Yorkshire. Une superbe tête d’affiche, donc, pour l’épreuve du CC Chevigny.​