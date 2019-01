Retrouvez toutes les nouvelles et informations cyclistes de ce lundi.

Et de 25 pour Mathieu Van der Poel

Le Néerlandais de Corendon-Circus a remporté ce lundi sa 25e victoire de la saison. À Otegem, le quintuple champion des Pays-Bas l'a emporté devant Wout Van Aert (Cibel-Cebon) et le nouveau champion de Belgique Toon Aerts (Telenet Fidea Lions). Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Denise Betsema alors que Sanne Cant, championne de Belgique samedi pour la dixième fois, a dû se contenter de la 9e place.

Les deux premières étapes du Tour Down Under raccourcies

La 21e édition de la course par étapes australienne démarre mardi d’Adélaïde. Après concertation avec les représentants des équipes et des coureurs, les organisateurs du Tour Down Under ont été contraints de raccourcir les deux premières étapes, en raison des conditions météorologiques annoncées. La première étape, reliant mardi Adélaïde Nord à Port Adélaïde, est amputée de son circuit final en raison des grosses rafales de vent prévues, et ne fera plus que 129 kilomètres. La deuxième étape, reliant mercredi Norwood à Angaston sera réduite de 27 kilomètres pour ne plus faire que 122 kilomètres, car des températures supérieures à 40 degrés sont attendues.

Astana se lance dans le rap

Les coureurs de l'équipe kazakhe ont participé à un morceau nommé first ever procycling rap (NdlR : le premier morceau de rap de l’histoire du cyclisme professionnel) pour annoncer la saison 2019. Dans le clip, posté sur les réseaux sociaux, on y voit Alexandre Vinokourov, le manager d’Astana, et Laurens De Vreese prendre la parole. Des couplets tels que "notre chef de gang, c’est Jakob Fuglsang" font de ce titre une chanson inoubliable.

Bardet sur Milan-Sanremo

Le coureur Ag2R La Mondiale participera avant au Tour du Haut-Var (22 au 24 février), aux Boucles de l'Ardèche (2 mars), à la Drôme Classic (3 mars) et à Paris-Nice (10 au 17 mars). Romain Bardet, vice-champion du monde 2018, va prendre part pour la deuxième fois à Milan-Sanremo. En 2013, le grimpeur français, qui n'en était qu'à sa deuxième saison professionnelle, s'était classé 17e lors de son unique participation au cours d’une édition dantesque, raccourcie à cause d'une tempête de neige.

10 mois de suspension pour Brajkovic

Le coureur d’Adria Mobil avait été contrôlé à la methylhexaneamine lors du Tour de Croatie 2018. Prévenus par l'UCI d'un taux trop élevé de ce produit dans les analyses de son coureur, les dirigeants de la formation slovène l'avait arrêté après le Tour d'Autriche en juillet, en attendant le jugement finalement communiqué ce lundi par l'UCI. Janez Brajkovic a remporté en 2010 le critérium du Dauphiné avec le maillot RadioShack sur les épaules. Le coureur solvène de 35 ans a également évolué au sein des équipes Discovery Channel, Astana et Bahrain-Merida et a remporté sept victoires professionnelles.

UAE Team Emirates sur les pavés

Alexander Kristoff et ses équipiers étaient ce lundi en repérage sur les routes de l’Enfer du Nord. Le sprinteur norvégien en a ensuite profité pour visiter le Stab, le vélodrome couvert de Roubaix qui se trouve à deux pas du vélodrome qui sert de lieu d’arrivée de la Reine des Classiques.