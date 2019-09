Il avait pourtant réalisé la course parfaite jusqu’à 11 kilomètres de l’arrivée. Pendant la majorité de la course, Mathieu Van der Poel est resté calme dans le peloton, contre sa nature de coureur offensif.

Et quand il est passé à l’attaque à un peu plus de 30 kilomètres de l’arrivée, il a directement fait mouche. Seul Matteo Trentin a pu suivre l’accélération du Néerlandais. Dans le groupe qui s’est joué la gagne, personne ne voyait vraiment comment la victoire pouvait lui échapper. Mais Van der Poel a craqué, suite à une fringale aussi soudaine qu’inattendue. Comme si d’un coup toute son énergie et toute sa force s’étaient évaporées. " Je me sentais plutôt bien mais, en un instant, je me suis senti vidé. Il faisait très froid et c’était une course épuisante. J’ai assez mangé et bu, je pense, mais je ne pouvais tout simplement plus pédaler", affirmait-il à l’arrivée.

Alors que beaucoup le pensaient imbattable, surtout dans cette situation de course, cette fringale est venue rappeler à tout le monde que le champion du monde de cyclo-cross reste humain, avec des moments de faiblesse. Car ses résultats frôlent l’extraterrestre. En 2019, il a remporté 100 % de ses douze cyclo-cross, près de 90 % des courses de VTT auxquelles il a participé ainsi que 11 victoires sur route en seulement 29 jours de course.

Mais il avait fait de ce championnat du monde un réel objectif : " Je suis bien évidemment déçu mais j’ai déjà eu le temps de ressasser tout cela dans le dernier tour. En soi, je suis quelqu’un qui tourne rapidement la page." Malgré la déception, le petit-fils de Raymond Poulidor va pouvoir préparer la saison de cyclo-cross la tête haute après une magnifique saison sur route.