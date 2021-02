La fête populaire qui aurait dû battre son plein, comme d’habitude, à l’occasion de l’ouverture de la saison en Belgique, est remise à plus tard. La faute au Covid-19 et pourtant, l’intérêt sportif des deux courses du week-end reste entier.

À commencer ce samedi par celui du Circuit Het Nieuwsblad, première course d’un jour WorldTour de cette saison 2021, dont on ne voit pas très bien en quoi elle serait tellement différente de la précédente. Du huis clos, des mesures restrictives, mais aussi beaucoup de spectacle et d’exploits sont au programme.