Ce sera, déjà, sa dernière course sur route du printemps. Avec le report de Paris-Roubaix, Mathieu van der Poel va prendre une à deux semaines de repos après le Ronde, avant de se concentrer sur le VTT, pour ensuite revenir à la route pour le Tour de Suisse et de France. Il lui reste donc une dernière mission. Et pas n’importe laquelle : réussir le doublé au Tour des Flandres, ce qui n’a plus été accompli depuis 2013-2014, avec Fabian Cancellara.

"Le fait qu’il n’y a pas Paris-Roubaix dimanche prochain ne va pas modifier notre approche du Tour des Flandres", explique-t-il.



(...)