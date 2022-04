Seul un exceptionnel Mathieu van der Poel a pu empêcher Tadej Pogacar de devenir le troisième vainqueur du Tour à inscrire son nom au palmarès de la grand-messe du cyclisme flamand, après Louison Bobet et Eddy Merckx.

"Tadej était le plus fort aujourd’hui, il était impressionnant et c’est dommage qu’il ne soit pas monté sur le podium, finalement ; il le méritait amplement", a reconnu Mathieu van der Poel après son second succès dans le Ronde.



(...)