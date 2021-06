Entre Neuhausen am Rheinfall et Lachen, Mathieu Van der Poel n’était sans doute pas le plus fort. Mais le champion des Pays-Bas a sans doute été le plus malin pour aller remporter sa quatrième victoire sur route de la saison, la 32e de sa carrière. Après avoir laissé passer l’orage dans l’ultime ascension de Litschstrasse (2,4 km à 8,2 %), le coureur Alpecin-Fenix a porté son attaque au meilleur moment avant de conclure au sprint face à Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), le seul coureur parvenu à le rejoindre dans le final.