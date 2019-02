Succès arc-en-ciel pour Van der Poel

Mathieu Van der Poel a parfaitement inauguré son nouveau maillot de champion du monde. Il a décroché son premier succès en portant la précieuse tunique arc-en-ciel, à Maldegem. Il a devancé Michaël Vanthourenhout et Toon Aerts. Chez les dames, la victoire revient à la Néerlandaise Denise Betsema.

Pas de Wallonie-Bruxelles au Tour des Flandres

Le Tour des Flandres a délivré ses invitations. En plus des 18 équipes World Tour, le Ronde a attribué sept wild cards. Sans surprise, elle a invité Direct Energie, qui compte dans son effectif le vainqueur sortant du Tour des Flandres, Niki Terpstra. Mathieu Van der Poel, champion du monde de cyclocross, y fera ses débuts au sein de l’équipe Corendon-Circus. Les cinq autres invitations ont été attribuées à Sport Vlaanderen-Baloise, Wanty-Gobert, Vital Concept-B&B Hotels, Cofidis et Roompot-Charles. Contrairement à l’an passé, la formation Wallonie-Bruxelles n’a donc pas été reprise.

Pas de Wallonie-Bruxelles non plus à A Travers les Flandres et à l'Amstel

L’équipe Wallonie-Bruxelles ne sera pas non plus au départ d’A Travers les Flandres. Elle n’a pas reçu d’invitations, qui reviennent à Sport Vlaanderen Baloise, Wanty-Groupe Gobert, Corendon-Circus, Direct Energie, Vital Concept-B&B Hotels, Cofidis, à Israel Cycling Academy. La formation wallonne ne sera pas non plus au départ de l'Amstel Gold Race. Pour rappel, Wallonie-Bruxelles sera au départ du Nieuwsblad et de Gand-Wevelgem et des classiques ardennaises.

Boasson Hagen s’impose, Dylan Teuns est en forme

Le Norvégien Edvald Boasson Hagen a remporté le chrono d’ouverture du Tour de Valence. Le coureur de Dimension Data a devancé Ion Izagirre sur un contre-la-montre de dix bornes mais aussi Tony Martin. Tandis que Dylan Teuns a dévoilé sa grande forme en finissant quatrième, à 8 secondes du vainqueur.

Pas de Giro pour Geraint Thomas

Le Britannique Geraint Thomas a tranché : il ne fera pas le Giro pour se consacrer au Tour de France.

De Ketele et De Pauw s’imposent à Copenhague

Le duo Kenny De Ketele - Moreno De Pauw a remporté les Six jours de Copenhague. L'équipe qui occupait la tête après la deuxième et la troisième nuits, avait ensuite été dépassée dimanche par les Danois Oliver Wulff Frederiksen et Michael Morkov. Mais elle est parvenue à reprendre le dessus pour de bon lors de la course finale.

La grippe touche le peloton

De nombreux coureurs souffrent de la grippe. Tim Wellens et Kevyn Ista ont par exemple dû déclarer forfait pour l’Etoile de Bessèges, qui débute ce jeudi.