Mathieu van der Poel et Wout van Aert seront de nouveau favoris et adversaires, mais cette fois sur le Ronde.

Depuis près de dix ans, Mathieu van der Poel et Wout van Aert sont adversaires. D’abord lors des compétitions de cyclo-cross, depuis deux ans maintenant également sur la route. Séparés d’à peine quatre mois (van Aert est né le 15 septembre 1994 et van der Poel le 19 janvier 1995), les deux hommes ont souvent été confrontés dans les catégories d’âge, et c’est évidemment encore le cas depuis qu’ils sont passés chez les professionnels.

De quoi faire naître une rivalité entre les deux hommes au fil des ans. Pourtant, jamais au grand jamais, il n’y avait eu de paroles ou de gestes déplacés entre les deux coureurs. Que du contraire, Wout van Aert avait félicité son rival après son troisième sacre de champion du monde de cyclo-cross ou lors de son succès impressionnant lors de l’Amstel Gold Race, l’an dernier.

Des félicitations que Mathieu van der Poel a également adressées au Belge après ses prestations sur le Tour de France ces deux dernières années.