29e victoire pour Van der Poel

Le Néerlandais a remporté, ce samedi, le cyclo-cross de Lille, dans la province d’Anvers. Une victoire qui permet au tout frais champion du monde d’enlever le Trophée des AP Assurances pour la deuxième fois consécutive. Ce dimanche, à Hoogstraten, Mathieu Van der Poel tentera d’accentuer son avance en tête du Superprestige après avoir déjà remporté les six premières manches. Chez les dames, Sanne Cant s’est imposée et remporte également le Trophée des AP Assurances.

Yates victorieux à Valence

Le Britannique de 26 ans s’est imposé au sommet d’Alcala-Alcocebre (4,2 kilomètres à 6,2 %) pour le compte de la quatrième étape du Tour de la Communauté de Valence. Il a devancé au sprint Alejandro Valverde (Movistar). "Ça fait du bien, j'ai vraiment passé une bonne intersaison. J'ai été très cohérent dans mon entraînement et j'ai tout fait correctement. Et ça se voit tout simplement lorsque vous vous engagez comme ça, tout est réuni, donc c'est vraiment bon" , a commenté Adam Yates après sa victoire. Dylan Teuns (Bahrain-Merida) a terminé huitième et premier Belge à 17 secondes du coureur Mitchelton-Scott. Le classement général est désormais dominé par Ion Izagirre (Astana) avant la dernière étape promise aux sprinteurs, ce dimanche.

Geraint Thomas ne prête pas attention à la rumeur Oleg Tinkov

Le Gallois est encore loin de son meilleur niveau puisqu’il a terminé la quatrième étape du Tour de la Communauté de Valence à 79e place à plus de quatre minutes de son compatriote Adam Yates. Mais Geraint Thomas en a tout de même profité pour commenter les rumeurs de rachat de son équipe par le fantasque Oleg Tinkov. "Je me concentre juste sur mon vélo et je laisse le reste à Dave Brailsford et Fran Millar. Quel que soit l’investisseur, cela ne me gênera pas, s'ils investissent assez d'argent pour que l'équipe puisse continuer. Oleg Tinkov ? C'est un personnage, vous savez" , a indiqué le vainqueur du Tour de France 2018 à Cyclingnews.

Marc Sarreau s’impose à Bessèges

Le coureur de Groupama-FDJ a remporté la troisième étape de l'Etoile de Bessèges, disputée ce samedi autour de Bessèges. Il a devancé au sprint Christophe Laporte (Cofidis) et Mikel Aristi (Euskadi-Murias). Milan Menten (Sport Vlaanderen-Baloise) a terminé septième et premier Belge. Au classement général, Christophe Laporte possède 5 secondes d'avance sur Bryan Coquard (Vital Concept), vainqueur de la première étape, et 6 secondes sur le vainqueur du jour. La 49e édition de l'Etoile de Bessèges s'achèvera dimanche par un contre-la-montre individuel à Alès (10,7 km).

Deceuninck – Quick-Step prêt à en découdre en Provence

La course française va marquer le retour à la compétition de Philippe Gilbert et du champion de Belgique Yves Lampaert. "Après un bon camp d’entraînement en Algarve, tous les coureurs sont compétitifs et prêts à prendre le départ du Tour de la Provence (14 au 17 février) , une course bien organisée qui programme le premier jour un contre-la-montre individuel qui convient à plusieurs de nos coureurs. Tim Declercq gardera son contrôle les échappées le lendemain et j’espère que nous serons de la partie pour la victoire d'étape, au cas où il s'agirait d'un sprint massif. Comme toujours, nous sommes motivés et nous nous battrons pour les victoires d'étape et le classement général avec nos puissants rouleurs et puncheurs. Le parcours vallonné et sinueux plaît beaucoup à notre équipe. Nous sommes donc impatients de commencer dans quelques jours" , a expliqué le directeur sportif Brian Holm sur le site de la formation belge.